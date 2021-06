Gazzetta - Gattuso muto, ADL gli impone ancora il silenzio: retroscena sul post Napoli-Verona

Fin quando Rino Gattuso sarà sotto contratto con il Napoli, ossia per un'altra decina di giorni, non potrà proferire parola perché Aurelio De Laurentiis gli ha imposto il silenzio stampa l'inverno scorso e non ha ancora sbloccato la situazione. A scriverlo è La Gazzetta dello Sport, rivelando anche un retroscena legato al post-partita di Napoli-Hellas Verona, la partita che è valsa il mancato accesso alla prossima edizione della Champions League:

"Silenzi pesanti Sono quelli imposti dal presidente del Napoli, già dal febbraio scorso, e che fino al 30 giugno obbligano il tecnico al silenzio stampa in quanto tesserato del club di De Laurentiis. Perché Rino avrebbe voluto parlare dopo lo sconcertante pareggio col Verona, il 23 maggio, che ha fatto svanire l’obiettivo Champions per il Napoli. Ammettendo anche le proprie responsabilità per una squadra liquefatta in quella notte in modo incomprensibile per tutto l’ambiente, sconcertato anche da questo rumoroso silenzio".