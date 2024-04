Gazzetta - Nome nuovo in mediana: piace il 23enne Prass dello Sturm Graz

Nome nuovo per il centrocampo del Napoli: è Alexander Prass il nuovo obiettivo oltre a Sudakov. Ha 23 anni, gioca nello Sturm Graz, rispetto all'ucraino costa decisamente meno, circa 10 milioni, col Napoli che - secondo La Gazzetta dello Sport - proverà ulteriormente ad abbassare come cifra. Un profilo da tenere in considerazione. Il ds Manna è già a lavoro.