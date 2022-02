I quotidiani bocciano Spalletti: "E' il Napoli più brutto, quasi non gli appartiene"

Luciano Spalletti bocciato dai quotidiani per come ha gestito la trasferta di Cagliari. Cambio modulo che non ha sortito gli effetti sperati

Voto 5.5 per La Gazzetta dello Sport

"Cambia sistema, prova a svegliare i suoi e con i cambi qualcosa rimedia tornando al 4-2-3-1, ma prestazione bruttina assai". Voto 5.5 per il Corriere dello Sport

"Fa la rivoluzione, la controrivoluzione, ne ha cinque fuori, due li fa riposare, uno lo perde subito, ma questo è il Napoli più brutto, che quasi non gli appartiene".