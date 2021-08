Rai - Il Napoli ha chiesto Lammers all'Atalanta: trattativa difficile, i dettagli

Ciro Venerato, giornalista Rai, è intervenuto a 90esimo Minuto: "Il Napoli ha chiesto Lammers in prestito all'Atalanta per sostituire Petagna, che domani passa alla Sampdoria. Trattativa aperta, ma difficile per tempi e costi(Percassi chiede prestito oneroso). Il Genoa aveva l'accordo con nerazzurri, ma la punta prende tempo perché sogna la maglia azzurra. Smentito intanto l'interesse per Loftus-Cheek del Chelsea. Non rientra nei piani tattici partenopei".