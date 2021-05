Rai - Insigne, nessuna chiamata da ADL: ci pensa il Tottenham e spuntano due sostituti

Ciro Venerato, giornalista Rai, esperto di mercato, è intervenuto a Kiss Kiss Napoli: "Insigne in questo momento sta valutando il suo futuro, aspetta comunicazioni da De Laurentiis che non sono ancora arrivate. Il suo entourage dialoga con club spagnoli e inglesi, tra questi potrebbe esserci anche il Tottenham. Il Napoli valuta nomi in quel ruolo, infatti torna in auge quello di Brekalo e quello solito di Zaccagni. Entrambi possono essere eventuali alternative a Insigne".