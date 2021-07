Rai - Pressing dell'Atletico per Di Lorenzo, ma ADL fissa valutazione alta

Nonostante l'opzione esercitata per il rinnovo fino al 2026, Giovanni Di Lorenzo resta un giocatore ambito da diverse società. Piace in modo particolare all'Atletico Madrid che sta cercando di capire la fattibilità dell'operazione. Secondo Ciro Venerato, giornalista della Rai, intervenuto a Kiss Kiss Napoli, De Laurentiis ha fissato la sua cessione partendo da una valutazione di almeno 20 milioni, un modo per 'blindare' il terzino campione d'Europa.