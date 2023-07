Sky - Caprile, il Napoli compra il talento 2001 e lo gira all'Empoli: affare chiuso!

Continua la trattativa per Elia Caprile, portiere che ha vissuto l'ultima stagione all'ombra del San Nicola con il Bari.

Continua la trattativa per Elia Caprile, portiere che ha vissuto l'ultima stagione all'ombra del San Nicola con il Bari. Per il classe 2001 infatti si avvicina sempre di più il prestito all'Empoli. Da tempo Caprile è un obiettivo del Napoli, che ha un accordo con il Bari per l'acquisto. Nella giornata di ieri ci sono stati dei contatti positivi e decisivi per definire il suo passaggio da Bari a Napoli. Poi sarà prestito all'Empoli. Lo riferisce Gianluca Di Marzio di Sky.