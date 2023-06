Sky - Il Napoli molla Danso: non rientra nella lista dei possibili sostituti di Kim

Il club azzurro, riferisce Sky Sport, ha fatto le sue valutazioni e non intende proseguire nella trattativa.

Kevin Danso, centrale austriaco classe 1998 del Lens, è un nome da depennare dalla lista dei possibili obiettivi del Napoli per la sostituzione di Kim Min-jae. Il club azzurro, riferisce Sky Sport, ha fatto le sue valutazioni e non intende proseguire nella trattativa. Il difensore non convince fino in fondo la società e il Lens, inoltre, non vuole cederlo.