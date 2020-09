Sky - Il Napoli segue Emerson: lo tiene in considerazione solo per un prestito

La ricerca del terzino mancino è uno dei compiti di Cristiano Giuntoli per la prossima finestra di mercato, soprattutto se (come sembra) Faouzi Ghoulam dovesse lasciare Napoli. Cosi uno dei nomi accostati al Napoli nelle ultime ore al club azzurro è quello di Emerson Palmieri (26), terzino del Chelsea: come riportato da Gianluca Di Marzio ai microfoni di Sky Sport, se n'è parlato a Castel Volturno con alcuni intermediari. Il Napoli lo tiene in considerazioni soltanto in prestito e qualora dovesse uscire Ghoulam.