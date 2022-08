Sky - Navas-Napoli, affare slegato da Fabian: si tratta col PSG su ingaggio e buonuscita

Il Napoli continua a trattare con il PSG per l'acquisto di Keylor Navas e la cessione di Fabian Ruiz.

© foto di Federico Titone

Il Napoli continua a trattare con il PSG per l'acquisto di Keylor Navas e la cessione di Fabian Ruiz. I due affari sono completamenti slegati. Il club parigino non intende pagare una cifra troppo elevata per lo spagnolo e punta quindi a tenere il prezzo basso. Per Keylor Navas il Napoli continua a trattare sull'ingaggio del giocatore e relativa buonuscita al PSG. A riferirlo è Sky Sport.