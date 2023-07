Sky - Nel weekend contatto ADL-Lotito: la Lazio rilancia per Zielinski, i dettagli

Sarri continua a metterlo in cima alla lista dei desideri Piotr Zielinski, a sognarlo. Per l'allenatore è il sostituto perfetto di Milinkovic-Savic.

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Maurizio Sarri continua a metterlo in cima alla lista dei desideri Piotr Zielinski, a sognarlo. Per l'allenatore è il sostituto perfetto di Sergej Milinkovic-Savic. La scorsa settimana c'è stata una prima offerta della Lazio da 15 milioni di euro più bonus, respinta dal Napoli, ma nei prossimi giorni ripartirà l'assalto.

Ci sarà un rilancio, nel fine settimana ci sarà un nuovo contatto tra Claudio Lotito e Aurelio De Laurentiis: si parleranno per i diritti tv, ma ovviamente sarà toccato anche il tema Zielinski. Al momento i due club non sono vicini, ma la trattativa va avanti. A riportarlo è Matteo Petrucci, corrispondente da Formello (quartier generale della Lazio) per Sky Sport, ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli.