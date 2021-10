Sky - Osimhen out, Mertens favorito su Petagna per giocare nel tridente

Victor Osimhen non ci sarà domani per la trasferta di Salerno. Dries Mertens è favorito su Andrea Petagna per prendere il posto del nigeriano nel derby contro la Salernitana. Il belga dovrebbe giocare dal primo minuto nel tridente con Insigne e Politano. A riportarlo è Sky Sport.

NAPOLI (4-3-3): Ospina; Di Lorenzo, Rrahmani, Koulibaly, Mario Rui; Anguissa, Fabian, Zielinski; Politano, Mertens, Insigne. All. Spalletti