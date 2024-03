Sky - Osimhen verso il rientro e il ritorno dei nazionali: ultime da Castel Volturno

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Entro mercoledì il Napoli tornerà ad essere completo. In questo momento la formazione azzurra si sta allenando a Castel Volturno senza i 10 nazionali e l'allenatore Francesco Calzona, ma nel giro di 48 ore rientreranno tutti alla base per preparare il match contro l'Atalanta. A riferirlo è Sky Sport.

Sabato contro gli orobici ci sarà anche Victor Osimhen, che ha una condizione fisica non ancora ottimale e sta seguendo un programma personalizzato dopo la Coppa d’Africa. Ma Calzona ritroverà un giocatore rivitalizzato per affrontare il rush finale. In più, sottolinea l'emittente, all’Atalanta ha segnato il suo primo gol in Serie A.