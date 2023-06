Sky - Tre big europee su Osimhen, ma ADL vuole trattenerlo: in settimana incontro con l’agente

In settimana verrà fissato un incontro tra Aurelio De Laurentiis e l’agente di Victor Osimhen

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

In settimana verrà fissato un incontro tra Aurelio De Laurentiis e l’agente di Victor Osimhen per fare il punto su quali sono le squadre interessate al nigeriano e sull’intenzione del Napoli. De Laurentiis non lo vuole cedere ma se dovessero arrivare offerte dai 120-130 milioni è inevitabile che il Napoli possa barcollare. Osimhen ha altri due anni di contratto, non si sta parlando di rinnovo in questo momento e su di lui ci sono PSG, Chelsea, Manchester United. Molto dipenderà anche dalle offerte che arriveranno. A riferirlo è Sky Sport.