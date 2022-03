Sky - Tre opzioni per rimpiazzare Di Lorenzo: Spalletti può cambiare sistema come all'andata

Alessandro Zanoli è un'alternativa, anche perché è carico e ha voglia di giocare. Infine c'è l'opzione Axel Tuanzebe.

Ci sono tre soluzioni differenti per rimpiazzare l'infortunato Giovanni Di Lorenzo nella sfida contro l'Atalanta. Per gerarchie toccherebbe a Kevin Malcuit, ma la condizione fisica non è delle migliori, non si è mai allenato in gruppo la scorsa settimana e solo domani dovrebbe riaggregarsi al resto della squadra.

Le alternative

Alessandro Zanoli è un'alternativa, anche perché è carico e ha voglia di giocare. Infine c'è l'opzione Axel Tuanzebe, che di mestiere fa il difensore centrale, con il quale dunque si passerebbe quasi ad una difesa a tre, come all'andata, agendo praticamente da finto terzino. A riferirlo è Sky Sport.