SSC Napoli - Manolas in permesso: viaggio in Grecia per motivi personali

Il Napoli ha aggiornato il report odierno dopo la notizia emersa su Kostas Manolas in viaggio verso la Grecia fermato dalla Finanza a Capodichino. Sul comunicato ufficiale della società azzurra si legge: "Kostas Manolas è, in permesso, in Grecia per motivi personali". Sarà dunque difficile che il centrale possa prendere parte alla gara di domenica a San Siro contro il Milan.