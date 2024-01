Tmw - Samardzic, ci siamo! Tutto fatto con l'Udinese: cifre e dettagli

Fra le due società, secondo quanto raccolto da TMW, la trattativa è praticamente definita in ogni suo aspetto,

© foto di www.imagephotoagency.it

Tavola apparecchiata per l'arrivo di Lazar Samardzic al Napoli. Il giorno dopo il pesante tonfo contro il Torino, il presidente Aurelio De Laurentiis ha tutta l'intenzione di restituire un po' di positività all'ambiente tramite il mercato. E dopo Mazzocchi, il secondo colpo azzurro in questo gennaio sarà salvo sorprese il trequartista dell'Udinese.

Fra le due società, secondo quanto raccolto da TMW, la trattativa è praticamente definita in ogni suo aspetto, col Napoli che metterà sul piatto 20 milioni di euro di parte fissa più ulteriori 5 di bonus eventuali. Una cifra importante che ha convinto i friulani a dire sì alla cessione.

Ora la partita è fra il Napoli stesso e l'entourage del calciatore: le due parti sono in contatto proprio in queste ore per provare a definire ogni aspetto del contratto che il serbo firmerà col club di De Laurentiis. Dai diritti d'immagine all'ingaggio, tanti i punti in sospeso. Le parti però stanno lavorando con spirito costruttivo, col Napoli che ha tutta l'intenzione di chiudere quanto prima l'arrivo del classe 2002 che all'ombra del Vesuvio andrà a firmare un contratto lungo da 1,8-2 milioni di euro netti a stagione, con un balzo in avanti importante rispetto a quanto percepito all'Udinese fino ad oggi.