Tuttosport - Buongiorno vuole lavorare con Conte! Cifre e tempistiche per Cairo

Per la difesa non ci sono dubbi: Buongiorno ed Hermoso sono le priorità. Per il capitano granata, secondo il quotidiano torinese Tuttosport l’intenzione di Cairo è quella di aspettare gli Europei per alzare l’asticella di un prezzo già elevato: 45 milioni. Manna è già al lavoro da diverse settimane, ha incontrato l’agente del calciatore che - si legge - ha manifestato tutta la sua voglia di lavorare con Conte.

Discorso diverso, invece, per Mario Hermoso. Si libererà a parametro zero il 30 giugno per la scadenza dell'accordo con l'Atletico Madrid, ma ha un ingaggio elevato ed il suo entourage chiede commissioni alte. Il piede sinistro di Theate, poi, intriga il club come soluzione in questo momento alternativa, scrive quest'oggi il quotidiano Tuttosport.