Tuttosport e l'allarme in attacco per la Juve: Petagna in dubbio, Mertens non al top

Dries Mertens riuscirà ad essere al meglio e partire dal primo minuto contro la Juventus in caso di forfait di Petagna? Ad affrontare la questione è l'edizione odierna di Tuttosport, che scrive così in vista della sifda in Supercoppa con i bianconeri in programma mercoledì.

"Per la finale di Supercoppa mancheranno certamente Osimhen e Fabian Ruiz, entrambi in isolamento per smaltire il coronavirus, poi bisognerà capire che conseguenze ha portato l’infortunio che ha costretto Petagna ad uscire dal campo zoppicando. La diagnosi racconta di un «trauma contusivo» al polpaccio sinistro e oggi il centravanti sarà visitato per capire i margini di recupero entro mercoledì. Il posto di Petagna è stato preso al 28’ della ripresa da Mertens, tornato dopo un mese di stop forzato per la distorsione alla caviglia che si era procurato durante Inter-Napoli.

Riuscirà a trovare in questi due giorni la condizione migliore per giocare titolare contro la Juventus? Forse no, però il conforto per Gattuso arriva dalle prestazioni di Insigne, Lozano e Zielinski, tutti in condizioni smaglianti"