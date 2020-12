Il Napoli si qualifica se...? Tutte le combinazioni per passaggio turno e primo posto

Il Napoli questa sera punta alla qualificazione ai sedicesimi di finale di Europa League. Quali sono le combinazioni favorevoli? Gli azzurri, primi nel Girone F a quota 10 punti, passano il turno se vincono o pareggiano o se l'Az Alkmaar, che di punti ne ha 8, non vince contro il Rijeka. Il Napoli, invece, passa come primo se vince o se pareggia e l'Az non vince.