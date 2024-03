Il solito Nicolas Higuain alla Gazzetta: "ADL? Scudetto anomalo col Mondiale, non lo rispetto"

Altro Napoli-Juventus e solite dichiarazioni di Nicolas Higuain, stavolta intervistato dalla Gazzetta dello Sport

Altro Napoli-Juventus e solite dichiarazioni di Nicolas Higuain, stavolta intervistato dalla Gazzetta dello Sport senza tralasciare il solito attacco a De Laurentiis: "Vita da cantante? Sono contento della carriera che sto facendo. Mi diverto, sento di essermi realizzato. Napoli-Juve? Sono due squadre che ci hanno dato tanto. Ho ricordi stupendi, tutto il mondo sa come sono andate le cose".

Un anno fa il 5-1 del Napoli alla Juventus. C’è stato lo scudetto, poi cos’è successo?

"È stata una stagione anomala col Mondiale di mezzo e Inter, Milan e Juve non hanno avuto continuità. Dopo il tricolore l’ambiente ha dovuto fare i conti con una persona che si crede più importante della stessa società: non è possibile che la squadra Scudettata cambi tecnico tre volte in una stagione".

Che canzone dedicherebbe al Napoli?

"Ho fatto una canzone (“La vida es un rato”, ndr ) che parla anche degli anni vissuti a Napoli. Ho rispetto per i tifosi ma non posso dire lo stesso per il presidente che ha fatto mille promesse senza mai mantenerle".

Vlahovic o Osimhen? "Prendo Higuain... Due ottimi attaccanti col fiuto del gol nel dna. Osimhen è più freddo mentre Vlahovic è più tecnico e gioca più per la squadra. Io preferisco giocatori come Dusan e Lautaro".