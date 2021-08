Insigne-Elmas, il Napoli batte 2-1 l'Ascoli: i nazionali disputano un'ora e danno già buoni segnali

Il Napoli batte 2-1 l'Ascoli, con reti di Insigne dal dischetto e di Elmas e raccoglie la quinta vittoria del pre-campionato dopo Anaunia, Pro Vercelli, Bayern Monaco e Wisla Cracovia. Ottimo test per gli azzurri, che hanno controllato il match, subendo gol su una delle pochissime sortite offensive dell'Ascoli, facendosi sorprendere su sviluppo d'angolo. Spalletti potrà essere soddisfatto dell'inserimento di tutti i nazionali che sono rimasti in campo per un'ora dando già buoni segnali dal punto di vista fisico