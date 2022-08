Insigne: "Mi manca tutto, guardo il Napoli in tv e presto tornerò allo stadio"

Lorenzo Insigne, ex capitano azzurro e ora al Toronto, ha parlato della sua nuova esperienza in MLS a Rai Radio 1

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Lorenzo Insigne, ex capitano azzurro e ora al Toronto, ha parlato della sua nuova esperienza in MLS a Rai Radio 1: "Qui sto bene, sto iniziando a studiare la lingua, è giusto così, bisogna capire le persone, i miei compagni e il mister. Di Napoli mi manca tutto e appena avrò tempo tornerò a trovare amici e parenti, pure a vedere il Napoli da vicino.

La MLS mi ha sorpreso, ci sono ottime strutture, campi e stadi nuovi e belli. A livello fisico è impegnativo, si corre tanto. E' un bel campionato, spero che cresca sempre di più per avvicinare il prestigio dei campionati europei.

Non vedo l'ora di tornare a vedere il Napoli in campionato, sono un tifosissimo e ho già organizzato tutto per vederle, ma la vita è così. Faremo sempre il tifo per il Napoli. Spero che la Serie A sarà un grandissimo campionato, da lontano vedrò un gran calcio".