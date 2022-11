Italia, Raspadori: "Non è stato un problema di testa. Lavoreremo per il futuro"

"Abbiamo fatto errori tecnici, volevamo fare meglio e portare a casa una vittoria. Per noi era una partita importante".

"Abbiamo fatto errori tecnici, volevamo fare meglio e portare a casa una vittoria. Per noi era una partita importante". Giacomo Raspadori, attaccante del Napoli della nazionale italiana, è intervenuto ai microfoni di Rai Sport dopo il ko in amichevole contro l'Austria (2-0 il risultato finale): "Non penso sia stato un problema di testa, abbiamo avuto difficoltà nel gestire palla, le loro occasioni sono nate da nostri errori. Dobbiamo ripartire con l’entusiasmo giusto, è stata una partita non giocata bene, ma l’atteggiamento è stato quello corretto. Dobbiamo lavorare e costruire il nostro futuro".