Juan Jesus e Kvaratskhelia recuperano: le scelte già fatte di Calzona per Empoli

Domani davanti a Meret la linea a quattro sarà dunque composta da Di Lorenzo, Ostigard, Jesus e Mazzocchi, dirottato a sinistra e rilanciato dopo 8 partite di fila da spettatore in panchina, senza un solo minuto, 7 in campionato più il ritorno degli ottavi di Champions con il Barça (l’ultima volta, da titolare, risale al 25 febbraio a Cagliari). A centrocampo il tris Anguissa, Lobotka e Zielinski. Il tridente d'attacco sarà quello classico. Lo scrive il Corriere dello Sport oggi in edicola.