KKN - La probabile contro il Parma: tornano titolari Allan e Lozano

Domani è il giorno di Parma-Napoli, match valido per il 35esimo turno di Serie A. La redazione di Kiss Kiss Napoli ha dato le ultime sulla probabile formazione che domani manderà in campo Gattuso contro gli emiliani. Ritorna in porta Meret. Sulla corsia di destra, scontata la squalifica c'è Di Lorenzo. I due centrali saranno Maksimovic e Koulibaly, mentre sull'out di sinistra c'è Mario Rui.

SORPRESA A META' CAMPO - A centrocampo la sorpresa, infatti come riferisce la radio ufficiale azzurra, ritornerà dal primo minuto Allan. In cabina di regia spazio a Demme e Fabian. L'attacco sarà composto da Lozano come punta centrale, ai suoi lati Politano e Insigne.

Napoli (4-3-3): Meret, Di Lorenzo, Maksimovic, Koulibaly, Mario Rui, Allan, Demme, Fabian, Politano, Lozano, Insigne.