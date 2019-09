Koulibaly agli amici: "Che affetto dopo l'autogol alla Juve, ecco perché mi sento parte di Napoli!"

Tramite le pagine della Gazzetta dello Sport leggiamo delle dichiarazioni del difensore del Napoli Kalidou Koulibaly, reduce dalla straordinaria prestazione contro il Liverpool in Champions. KK, si legge, avrebbe confidato alcuni pensieri agli amici: "Ho ricevuto tanto affetto dopo quell'autogol (contro la Juve, ndr) e lo stesso ho ricevuto adesso da amici napoletani felici insieme a me. Ecco perché mi sento parte di questa città che mi ha accolto benissimo. Le ovazioni dei tifosi martedì mi hanno dato forza, ogni intervento era per loro".