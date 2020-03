Koulibaly recuperato! Ora si candida ad una maglia da titolare col Barça

Kalidou Koulibaly è ai box dalla partita contro il Lecce, ma il suo ritorno in campo si avvicina a gran velocità. Stando a quanto riferito da Sky Sport, infatti, il difensore senegalese sta svolgendo l'intera seduta d'allenamento odierna in gruppo, con i compagni, compresa la partitina. Pertanto - riferisce l'emittente satellitare - è da considerare un calciatore recuperato, anche se ovviamente non ancora al 100% della condizione.

MAKSI DUBBIO - Ecco perché l'ex Genk sarebbe un candidato importante ad una maglia da titolare per il ritorno degli ottavi di finale di Champions League contro il Barcellona, anche in virtù dei problemi muscolari che hanno colpito Nikola Maksimovic nell'ultimo allenamento di venerdì. Il serbo è in dubbio, ma Koulibaly è recuperato. E allora non è da escludere la titolarità di quest'ultimo.