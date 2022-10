Le probabili formazioni di Napoli-Rangers: tocca a Simeone e Ostigard, riposa anche Kvara?

In attacco spazio a Simeone centravanti ed a sinistra Kvaratskhelia è favorito ma non è da escludere Raspadori largo o Elmas più avanzato

Con 12 punti in quattro partite, il Napoli è certo della qualificazione ma non del primo posto. La squadra di Luciano Spalletti per questo dovrà battere i Rangers, senza sottovalutare la gara come assicurato dal tecnico in conferenza, ed attendere la mancata vittoria del Liverpool ad Amsterdam altrimenti - in caso di vittorie di entrambe - andrebbe ad Anfield potendosi permettere di perdere, ad oggi, per 3-0. Il Napoli però non farà troppi calcoli e giocherà per continuare l'incredibile serie di vittorie e portarla a quota 12.

Le ultime sul Napoli

Al di là delle solite rotazioni, con Mario Rui e Politano che si riprendono il posto nell'alternanza con Olivera e Lozano, Spalletti (che recupera Anguissa per la panchina) potrebbe presentare tre novità: in difesa Ostigard può dare un turno di riposo a Kim o più probabilmente a Juan Jesus. In mediana Elmas può far rifiatare Zielinski, nel terzetto con Ndombele e Lobotka. In attacco spazio a Simeone centravanti ed a sinistra Kvaratskhelia è favorito ma non è da escludere Raspadori largo o Elmas più avanzato se a centrocampo ci fossero scelte diverse.

Le ultime sui Rangers

Van Bronckhorst potrebbe riproporre l'undici dell'andata con stavolta Colak centravanti e non Morelos. Lundstram davanti alla difesa e più avanzati Jack, Wright, Arfield e Kent. In difesa out Goldson e King e quindi spazio a Davies con Sands e Tavernier e Yilmaz ai lati.

NAPOLI (4-2-3-1): Meret; Di Lorenzo, Ostigard, Kim, Mario Rui; Ndombelé, Lobotka, Elmas; Politano, Simeone, Kvaratskhelia. All. Spalletti

Ballottaggi: Kvaratskhelia-Raspadori 55%-45%

RANGERS (4-1-4-1): McGregor; Tavernier, Sands, Davies, Yilmaz; Lundstram; Jack, Wright, Arfield, Kent; Colak. All. Van Bronckhorst.

ARBITRO: Halil Umut Meler (Turchia)

DOVE SEGUIRLA - Diretta Tv su Sky Sport e Infinity. Diretta radiofonica su Kiss Kiss Italia e diretta testuale su Tuttonapoli.net con ampio pre e post-partita