Lozano cosciente, ma è necessario l'intervento chirurgico: taglio profondo vicino all'occhio

Hirving Lozano sta bene, è cosciente e le sue condizioni sono stabili. A riferirlo è il Messico su Twitter in seguito al violento scontro tra il Chucky e il portiere della nazionale di Trinidad e Tobago nella prima giornata della fase a gironi della CONCACAF Gold Cup. Ulteriori aggiornamenti, poi, sono stati dati da Efrain Alvarez, subentrato proprio all'attaccante del Napoli dopo che quest'ultimo è uscito in barella per andare in ospedale, facendo sapere che il giocatore è stato operato per un profondo taglio vicino all'occhio. Si attendono nuovi sviluppi.

Reporte al momento.

Hirving Lozano está estable, consciente y le harán los estudios correspondientes.#FuerzaChucky — Selección Nacional (@miseleccionmx) July 11, 2021