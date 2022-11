Lozano: "Ora le partite durano più di 90', servono pazienza e intelligenza! Che sfida con l'Argentina"

Hirving Lozano, attaccante del Napoli e del Messico, ha parlato della prossima sfida al Mondiale contro l'Argentina in conferenza stampa

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Hirving Lozano, attaccante del Napoli e del Messico, ha parlato della prossima sfida al Mondiale contro l'Argentina in conferenza stampa: "Abbiamo affrontato la Polonia, una squadra difficile, e or tocca all'Argentina, con una rosa ricca di grandi giocatori. Mi piace affrontare calciatori forti come loro, sarà una sfida stimolante, come ogni partita. Anche il Messico ha ottimi giocatori e speriamo di superare il turno, anche se non dipende solo da noi. Ora le partite durano più di 90', servono pazienza e intelligenza. Con l'Argentina è una partita diversa perché entrambe le squadre si giocano parecchio".