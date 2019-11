"Ma perchè parli tu?": retroscena sul colloquio tra Ancelotti, Giacomelli e Banti nel post-gara

Curioso retroscena relativo ai minuti successivi alla fine di Napoli-Atalanta svelato dall'edizione odiera del Corriere dello Sport. Giuntoli ed Ancelotti hanno infatti avuto un colloquio post-gara nello stanzone dove ci sono Giacomelli, i suoi assistenti, il quarto uomo e gli 'addetti' alla tecnologia. Quello che avrebbe sorpreso il tecnico del Napoli è il fatto che a a disquisire, e a lungo, è il signor Luca Banti, 45 anni, ex arbitro, Video Assistant Referee che stavolta non assiste, ma interviene e stupisce Ancelotti. "Ma scusa, perché parli tu? Non è stato lui a dirigere la gara...?"