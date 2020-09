Mario Rui a Dazn: "Carichi aumentati e tempi ridotti, ma siamo pronti per il Parma!"

Mario Rui, terzino del Napoli, a pochi minuti dalla sfida contro il Parma è intervenuto ai microfoni di Dazn: "Quest'anno la preparazione è stata un po' diversa, per noi e per tutte le altre squadre. Abbiamo lavorato tanto e più veloce del solito, i carichi sono aumentati in un numero ridotto di giorni, ma la squadra è pronta sia dal punto di vista fisico che mentale".