Mertens vuole restare al Napoli, altro indizio social: spunta un like all'hashtag #MeritiamoUnLietoFine

Non è il primo indizio social, ma appare come un messaggio chiaro: Dries Mertens non ha cambiato idea e la sua priorità è restare al Napoli. L'attaccante belga ha messo un like su Instagram ad un post dell'account Uronechannel con una sua foto e l'hashtag #MeritiamoUnLietoFine.