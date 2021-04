Moviola CdS: "Errori choc! Odore di compensazione, ma dov'è il Var?"

Mercoledì da dimenticare per la sestina arbitrale di Juve-Napoli, mancano due rigori netti. Voto 4.5 complessivo. L'edizione odierna del Corriere dello Sport nella sua moviola dice, appunto, che all'appello "mancano due rigori clamorosi da dare live in campo e da ridare con una review del Var". Il quotidiano aggiunge: "C'è il forte odore della compensazione, ma due errori non si annullano, restano due errori gravi. Il penalty assegnato è un rigorino a confronto".