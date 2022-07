Napoli-Anaune alle 18 (live su TN): preview, la probabile formazione e dove vederla

Quest'oggi, come da tradizione contro l'Anaune, formazione del campionato d'Eccellenza, è previsto il primo test dell'estate del Napoli

Quest'oggi, come da tradizione contro l'Anaune, formazione del campionato d'Eccellenza, è previsto il primo test dell'estate del Napoli (per la prima volta in diretta streaming gratuita sul profilo Facebook della SSCNapoli, oltre che in live testuale su Tuttonapoli). Sarà poco più di un allenamento per la squadra di Luciano Spalletti, che ha ritrovato gran parte dei nazionali da pochi giorni, soltanto ieri Osimhen e dovrà rinunciare a Juan Jesus (rientrato per la nascita della figlia) e di Olivera (che sta seguendo una tabella di lavoro personalizzato a scopo precauzionale).

L'UNDICI DI PARTENZA

Spalletti davanti a Meret dovrebbe adattare Di Lorenzo al centro con Rrahmani, dando spazio così a Zanoli a destra e Mario Rui a sinistra. In mediana Lobotka ed Anguissa mentre in attacco Lozano, Zielinski e Kvaratskhelia dietro Petagna sono i quattro giocatori provati anche ieri in allenamento.

A CHI LA FASCIA?

C'è curiosità per capire le scelte di Spalletti e dello spogliatoio. Senza Insigne, Mertens e Ghoulam, la scelta dovrebbe ricadere su uno tra Di Lorenzo, Zielinski e Mario Rui (che però potrebbe non essere sempre titolare nel corso della stagione).

IL PROGRAMMA

Domenica contro il Perugia è previsto il secondo test a Dimaro. Poi, le quattro amichevoli internazionali ufficializzate ieri, sono in programma a Castel di Sangro: Adana Demirspor il 27 luglio, il Maiorca il 31 luglio, il Girona il 3 agosto ed infine l'Espanyol il 6 agosto, ultimo test prima dell'inizio del campionato.