UFFICIALE - Bella iniziativa SSCNapoli: i test con Anaune e Perugia gratis su Facebook!

Arriva una bellissima notizia per tutti i tifosi del Napoli.

Fonte: sscnapoli.it

Arriva una bellissima notizia per tutti i tifosi del Napoli. La SSC Napoli ha informato che le due amichevoli in programma (Napoli-Anaune Val di Non giovedì 14/07 alle 18:00 e Napoli-Perugia domenica 17/07 alle 18:00) saranno fruibili per la prima volta e gratuitamente in diretta sul profilo ufficiale Facebook del club.