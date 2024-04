Ngonge: "Pelle d'oca il gol al Verona. Neymar il mio idolo. Ho un pregio..."

Video social da parte del Napoli. Intervista a Cyril Ngonge. L'ex attaccante dell'Hellas si racconta

Video social da parte del Napoli. Intervista a Cyril Ngonge. L'ex attaccante dell'Hellas si racconta: "Le mie prime impressioni sono state ottime. Il primo gol era arrivato contro la mia ex squadra, poi me l'hanno tolto. Sentire i tifosi urlare il mio nome è stato da pelle d'oca. Una cosa incredibile. Pregi? Il mio istinto. Non penso molto a quello che faccio. Lo faccio e basta. Mi ispiro a Neymar. Mi piaceva molto. Quando ero più giovane lo seguivo molto. Guardo molto la Premier League e l'Eredivisie, il calcio olandese, perché giocavo in Olanda".