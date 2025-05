Sky - Conte torna al 4-4-2: modulo già usato ma con una novità assoluta

Conferme sul modulo: in attesa delle parole di Conte, che parlerà in conferenza alle 14.45, sarà 4-4-2 contro il Lecce secondo la redazione di Sky Sport. Modulo già usato in passato ma con una novità. Olivera e non Rafa Marin al centro della difesa. Catena di sinistra dunque con Spinazzola, McTominay e poi in attacco Raspadori accanto a Lukaku. Ecco la probabile formazione:

NAPOLI (4-4-2): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Olivera, Spinazzola; Politano, Anguissa, Lobotka, McTominay; Raspadori, Lukaku. All.: Conte.