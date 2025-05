Clamoroso Dovbyk: può lasciare la Roma e tornare al Girona dopo una sola stagione

Artem Dovbyk potrebbe tornare al Girona. A scriverlo quest'oggi è il quotidiano Sport, secondo il quale nonostante abbia segnato 16 gol il centravanti ucraino non ha convinto la Roma, che pensa quindi di rispedirlo al mittente dopo una sola stagione. Tale mossa sorprenderebbe non poco, ma risponderebbe al contempo alla necessità del club di riequilibrare le proprie finanze dopo un investimento che non ha portato i frutti sperati. La possibilità di un trasferimento ha messo in allarme diversi club, ma uno in particolare ha mostrato particolare interesse: il Girona, la sua ex squadra.

Girona a caccia di un centravanti

A Montilivi, Dovbyk ha lasciato del resto un ricordo indelebile. I suoi gol e la sua capacità di guidare l'attacco sono stati fondamentali per la storica stagione del Girona. Míchel, consapevole del potenziale dell'ucraino, non ha esitato a indicarlo come obiettivo di mercato, sapendo che potrebbe recuperare la sua versione migliore. Tuttavia, il ritorno dell'attaccante a Girona non sarà facile. La Roma, decisa a recuperare gran parte dell'investimento, ha posto richieste economiche che superano le possibilità finanziarie attuali del club catalano.