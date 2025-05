Rai - Nome nuovo per la porta: spunta il 23enne Chevalier del Lille

"Girano voci su interesse per altri portieri. Dopo Milinkovic-Savic del Torino (c'è stato un colloquio col suo agente), dalla Francia spunta anche il nome di Lucas Chevalier (francese, 23 anni) del Lille terzo in campionato. Notizia per ora non confermata ma che sta girando nell'ambiente del calciomercato".

Così Ciro Venerato dando gli ultimi aggiornamenti sulla porta del Napoli con la trattativa per il rinnovo di Meret che prosegue ma anche con il club azzurro che si guarda attorno per nuovi portieri, non per forza titolari. Ricordiamo infatti che al momento come vice c'è Scuffet che è in prestito e che a fine stagione tornerà al Cagliari mentre propri i sardi possono riscattare Caprile in estate per una cifra inferiore ai 10 milioni.