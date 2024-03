Nomi luminosi sul mercato: Napoli a caccia di tre stelle ma serve la Champions

Sull'edizione odierna del Corriere dello Sport si ribadisce l'importanza per il club azzurro di centrare una qualificazione alle prossime coppe europee

TuttoNapoli.net

© foto di Federico Titone

Il Napoli si gioca la stagione nei prossimi 65 giorni tra scontri diretti e piani ambiziosi che non possono prescindere dai prossimi risultati. Sull'edizione odierna del Corriere dello Sport si ribadisce l'importanza per il club azzurro di centrare una qualificazione alle prossime coppe europee: "La squadra, tra l’altro, non può prescindere dal mercato: inevitabile. In lista ci sono Sudakov, il gioiello dello Shakhtar; e i centravanti del Lilla, David, e quello del Feyenoord, Gimenez: tutti nomi luminosi.

Ma il mercato, altro intreccio egualmente imprescindibile, non può camminare e non camminerà in maniera indipendente rispetto alle prospettive: l’Europa, le coppe e la Champions producono appeal, fascino e prospettive. Introiti e indotti. Allargano la dimensione come proprio il Napoli, unico club italiano sistematicamente in una coppa da 14 anni, ha imparato vivendo la scena da protagonista. E il filo che unisce le mosse resta sempre lo stesso: le nove partite da giocare nei prossimi 65 giorni. Il tempo della verità".