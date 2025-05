Napoli-Cagliari 2-0, le pagelle: McTominay e Lukaku da leggenda, che cuore Politano e Rrahmani

Meret 6,5 - Poco impegnato, ma attento nelle uscite.

Di Lorenzo 7 - Subito aggressivo, anche con linguaggio del corpo, riesce a trasmettere calma ai compagni nel momento di difficoltà.

Rrahmani 7 - Ha una grandissima occasione in avvio, ma non riesce ad angolare. Molto bravo a mostrare i denti a Piccoli. Olivera 7 - Tanta grinta e soglia di attenzione altissima e prende sempre bene il tempo agli avversari.

Spinazzola 7,5 - Accelerata importante su una ripartenza da angolo, con grande assist a Gilmour. In forma smagliante, finisce la stagione in crescendo. Per chi diceva che era rotto. Dall’86 Mazzocchi sv -

McTominay 10 - Subito nel vivo delle operazioni, trova un gol meraviglioso da centravanti vero. Da leader, placa i bollenti spiriti di Rrahmani. L’MVP di tutta la serie A

Gilmour 7- Ha una grandissima occasione in contropiede, ma non trova lo spiraglio. Capisce di dover far le veci di Lobotka e lo fa davvero alla grande.

Anguissa 7 - Con la sua fisicità e la voglia di aggredire l’aria di rigore del Cagliari. Aveva davvero una gran voglia di portare a casa questa vittoria. Dall’86 Billing sv -

Politano 7 - Attacca come al solito a testa bassa, da un suo bel traversone nasce il gol di Scott. Esce come ha finito tutte le gare della stagione: totalmente stremato. Dall’61’ David Neres 6,5 - Entra col motorino e si diverte negli spazi.

Raspadori 7 - Sua la prima grande occasione del match. Si sacrifica molto anche in fase di non possesso. Dall’ 86 Ngonge sv -

Lukaku 8 - Solito lavoro di sponda, poi si mette in proprio e scaccia via tutti i fantasmi. Poderosa la sua cavalcata, simbolo della stagione da trascinatore. Dal 75’ Simeone 6,5 - Cerca con grande volontà il gol.

Conte 10 - L’impresa e computa. Ed è uno scudetto targato Antonio Conte. Leggendario