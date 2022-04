Numeri pazzeschi da gennaio per Osimhen: il dato

Il Napoli si gode Osimhen e il suo strepitoso stato di forma, poi quando i giochi saranno finiti, si capirà se il futuro sarà ancora in azzurro

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Avere Osimhen in squadra significa avere un calciatore in continua crescita. L'edizione odierna di Tuttosport evidenzia i numeri pazzeschi del centravanti nigeriano nel 2022: "Nel 2021 infatti, da agosto a gennaio, in 11 partite giocate (per un totale di 851 minuti), il nigeriano ha segnato 5 gol: un gol ogni 170,2 minuti giocati.

Dal gennaio ad oggi invece, nelle 6 partite giocate (per un totale di 601 minuti) ha segnato già 6 gol, uno ogni 100,2 minuti. Il Napoli si gode Osimhen e il suo strepitoso stato di forma, poi quando i giochi saranno finiti, si capirà se il futuro del nigeriano sarà ancora in azzurro oppure altrove.