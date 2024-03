Osimhen lavora ancora a parte: le ultime da Castel Volturno

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Napoli in campo per l'ultima volta in questa settimana. Ecco le ultime da Castel Volturno. La squadra ha lavorato sul campo 3 dove ha iniziato la sessione con attivazione e riscaldamento tecnico.

Di seguito il gruppo è stato impegnato in seduta atletica. Osimhen ha svolto lavoro personalizzato in campo. La squadra riprenderà gli allenamenti lunedì pomeriggio.