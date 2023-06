Osimhen via? Gazzetta: "Tre idee per l'attacco, c'è già il preferito di Garcia"

De Laurentiis con Garcia ha cominciato a parlarne, poi è chiaro che in questa fase nulla si può dare per scontato

Osimhen potrebbe partire in caso di maxi-offerta. Come scrive l'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, c’è grande attenzione sui profili del canadese del Lilla Jonathan David, probabilmente il favorito del nuovo tecnico. E poi del danese dell’Atalanta Rasmus Hojlund e del portoghese dell’Udinese Beto. De Laurentiis con Garcia ha cominciato a parlarne, poi è chiaro che in questa fase nulla si può dare per scontato.