Per Granada evento storico: "Il Napoli è un sogno che i più piccoli ricorderanno per sempre"

Il sogno di ogni tifoso del Granada è arrivato, scrive il quotidiano locale Granada Hoy per sottolineare l'importanza della sfida per gli spagnoli. "E' arrivato il giorno - si legge - il Granada accoglie il Napoli per una delle gare più emozionante della storia del club. Momenti che vanno goduti perché nessuno sa se torneranno di nuovo. E' un evento storico ed emozionante che i più piccoli ricorderanno negli anni".