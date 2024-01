Perché Zerbin gioca sempre più di Lindstrom?

Alessio Zerbin è diventato l'Elmas del Napoli. Spesso in campo quando le cose vanno male. Come potesse da solo risolvere i problemi.

Alessio Zerbin è diventato l'Elmas del Napoli. Spesso in campo quando le cose vanno male. Come potesse da solo risolvere i problemi. Con Garcia fece scalpore un suo ingresso nel finale al posto di Kvaratskhelia. Col senno di poi, quella scelta non fu totalmente impopolare.

Con Mazzarri, Zerbin sta giocando ancora di più e soprattutto viene preferito a giocatori che, almeno sulla carta, potrebbero dare molto di più al Napoli. Col Torino Zerbin è entrato in campo prima di Lindstrom. Guardando la panchina, Mazzarri ha scelto l'ex Frosinone e non l'esterno ex Eintracht pagato 25 milioni. Viene da chiedersi per quale motivo anche Mazzarri stia dando così poco spazio a Lindstrom e soprattutto cosa abbia meno del 24enne Zerbin? Una scelta strana e discutibile da parte di Mazzarri, una delle tante (come Mazzocchi in campo e non Lindstrom o Simeone) in un momento di forte crisi.