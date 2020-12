Quando si gioca Juve-Napoli? Ad oggi ecco le tre le ipotesi

Quando si gioca Juve-Napoli? E attenzione, si gioca non rigioca come in molti raccontano. Dopo l'accoglimento del Coni del ricorso del Napoli in molti hanno cercato di individuare un possibile incastro nel calendario, cercando di capire quando potrà essere disputato il match.

Ad oggi, il calendario fitto di impegni rende complicato trovare una data in cui rigiocare Juve-Napoli che tra l'altro dovranno sfidarsi già il 20 gennaio nella gara di Supercoppa in programma al Mapei Stadium.

Tra le prime ipotesi ventilate, quella di spostare il match di Coppa Italia del Napoli contro l'Empoli del 13 gennaio per disputare il match in quella data.

Altra possibilità: cambiare data alla finale di Supercoppa e inserire il match di campionato non giocato il 4 ottobre giocandolo proprio il 20 gennaio.

Terza ipotesi emersa fino a qui: giocare il 14 febbraio, quando è in realtà in programma la gara di ritorno, rimandando quella a data da destinarsi.