Qui Castel Volturno, il report del club: Ghoulam e Fabian a parte, Insigne ha contusione al gomito

Seduta mattutina per il Napoli al Centro Tecnico. Gli azzurri preparano il match di Anfield contro il Liverpool per la quinta giornata di Champions League in programma mercoledì (ore 21).

La squadra ha lavorato sul campo 3 iniziando la sessione con riscaldamento col pallone. Successivamente esercizi di mobilità e seduta tecnico tattica. Di seguito lavoro finalizzato al possesso palla. Chiusura con partitina a campo ridotto.

Ghoulam e Fabian Ruiz hanno effettuato allenamento personalizzato mentre Insigne ha svolto la prima parte dell'allenamento in gruppo evitando la partitina finale in seguito al trauma contusivo al gomito destro rimediato nella gara di sabato a San Siro.